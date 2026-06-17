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حماس:

آماده‌ تحویل سلاح‌ به یک نهاد فلسطینی هستیم

آماده‌ تحویل سلاح‌ به یک نهاد فلسطینی هستیم
کد خبر : 1800431
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حماس اعلام کرد که آماده تحویل سلاح‌‌های خود به یک نهاد فلسطینی است.

به گزارش ایلنا به نقل از ریانووستی،  «موسی ابو مرزوق»، معاون رئیس دفتر سیاسی حماس، در گفت‌وگو با ریانووستی اظهار داشت که این جنش آماده است تا سلاح خود را به یمک نهاد فلسطینی تحویل دهد اما به رژیم صهیونیستی و آمریکا تحویل نخواهد داد.

 ابو مرزوق گفت: «سلاح‌ها فقط می‌توانند به طرف فلسطینی تحویل داده شوند، چه تشکیلات خودگردان فلسطین باشد و چه دولت آتی فلسطین، اما هرگز به اسرائیل یا هر طرف مرتبط با آن یا به ایالات متحده سلاح تحویل داده نخواهد شد».

 

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