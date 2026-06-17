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گزارش دریایی از خلیج فارس؛ ازسرگیری صادرات نفت ایران پیش از توافق

گزارش دریایی از خلیج فارس؛ ازسرگیری صادرات نفت ایران پیش از توافق
کد خبر : 1800417
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در حالی که تنها چند روز تا امضای تفاهم‌نامه میان ایران و آمریکا باقی مانده، منابع رصد کشتیرانی از عبور چند نفتکش ایرانی از منطقه‌ای خبر داده‌اند که به‌عنوان «محاصره دریایی آمریکا» در اطراف بنادر ایران شناخته می‌شود؛ اقدامی که به گفته ناظران، به معنای ازسرگیری صادرات نفت خام ایران پس از حدود دو ماه توقف است.

به گزارش ایلنا به نقل از ارم‌نیوز، در آستانه امضای توافق میان تهران و واشنگتن، منابع رصد حرکت کشتی‌ها از عبور چند نفتکش ایرانی از محدوده‌ای خبر داده‌اند که تحت عنوان «محاصره دریایی آمریکا» در اطراف بنادر ایران توصیف شده است.

بر اساس گزارش وب‌سایت ردیابی کشتیرانی «تانکر ترکرز»، دست‌کم دو نفتکش غول‌پیکر متعلق به شرکت ملی نفتکش ایران با نام‌های «داوینا» و «هیرو ۲» از این محدوده عبور کرده و در مجموع حدود ۳.۸ میلیون بشکه نفت خام ایران را حمل کرده‌اند.

این منبع همچنین اعلام کرده است که در ادامه، یک نفتکش دیگر نیز از همین مسیر عبور کرده و این تحرکات به‌عنوان نخستین صادرات نفت خام ایران در حدود دو ماه گذشته ثبت شده است.

«تانکر ترکرز» تأکید کرده است که این ارزیابی بر اساس تحلیل سیگنال‌های سامانه‌های ردیابی خودکار کشتی‌ها و تصاویر ماهواره‌ای انجام شده است.

در همین حال، گزارش‌ها حاکی است دولت ایران نیز روز سه‌شنبه اعلام کرده که محدودیت‌های اعمال‌شده بر بنادر ایران از سوی آمریکا در هفته‌های گذشته لغو شده است؛ موضوعی که هم‌زمان با آماده‌سازی برای امضای تفاهم‌نامه جدید میان دو طرف مطرح می‌شود.

بر اساس این گزارش، قرار است ایران و آمریکا روز جمعه در سوئیس تفاهم‌نامه‌ای را امضا کنند که هدف آن کاهش تنش‌ها و بازگشایی مسیرهای کشتیرانی در منطقه، از جمله تنگه هرمز عنوان شده است.

 

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