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رسانه عبری نوشت:

لبنان و اسرائیل به توافق آتش‌بس دائمی نزدیک شدند

لبنان و اسرائیل به توافق آتش‌بس دائمی نزدیک شدند
کد خبر : 1800394
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تلویزیون عبری از پیشرفت قابل توجه در مذاکرات میان لبنان و اسرائیل با میانجی‌گری آمریکا خبر داده و ادعا کرده است دو طرف در آستانه توافقی برای برقراری آتش‌بس دائمی قرار دارند؛ توافقی که می‌تواند زمینه بازگشت آوارگان جنوب لبنان را نیز فراهم کند.

به گزارش ایلنا، شبکه ۱۲ رژیم صهیونیستی گزارش داد که روند مذاکرات میان لبنان و اسرائیل با میانجی‌گری آمریکا در واشنگتن وارد مرحله نهایی شده و دو طرف به توافقی برای برقراری آتش‌بس دائمی نزدیک شده‌اند.

بر اساس این گزارش، در گفت‌وگوهای اخیر که در واشنگتن برگزار شده، پیشرفت‌های قابل توجهی حاصل شده و در حال حاضر جزئیات نهایی توافق در دست بررسی و جمع‌بندی است.

این رسانه عبری همچنین مدعی شده است که هم‌زمان با این روند، ارتش لبنان نیز بخشی از نیروهای خود را در مناطق مشخصی مستقر کرده است؛ اقدامی که در چارچوب ترتیبات اجرایی توافق احتمالی صورت می‌گیرد.

در بخش دیگری از این گزارش آمده است که چارچوب این توافق می‌تواند شرایط بازگشت ساکنان مناطق جنوبی لبنان را که در جریان حملات رژیم صهیونیستی آواره شده‌اند، فراهم کند.

 

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