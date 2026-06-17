به گزارش ایلنا، دفتر رسانه‌ای حزب‌الله لبنان در گفت‌وگویی با خبرگزاری رویترز اعلام کرده است که این گروه معتقد است توافق هسته‌ای احتمالی میان ایران و ایالات متحده بدون عقب‌نشینی لبنان از جنوب لبنان محقق نخواهد شد.

در این موضع‌گیری آمده است: «تا زمانی که اسرائیل از جنوب لبنان خارج نشود، توافقی میان ایران و آمریکا شکل نخواهد گرفت.» این نخستین‌بار است که از سوی حزب‌الله، ارتباط مستقیم میان پرونده هسته‌ای ایران و وضعیت نظامی اسرائیل در لبنان مطرح می‌شود.

با این حال، این منبع تاکید کرده است که موضوع خروج اسرائیل می‌تواند در چارچوب مراحل بعدی مذاکرات ایران و آمریکا مورد بررسی قرار گیرد و الزاماً به‌عنوان پیش‌شرط مستقیم توافق مطرح نیست.

همچنین در این گزارش ادعا شده است که حزب‌الله پیام‌هایی دریافت کرده مبنی بر اینکه هرگونه نقض آتش‌بس از سوی اسرائیل در لبنان می‌تواند بر روند گفت‌وگوهای هسته‌ای میان تهران و واشنگتن تاثیر بگذارد.

در همین حال، منابع دیپلماتیک ایرانی نیز پیش‌تر اعلام کرده بودند که تداوم حضور نظامی اسرائیل در جنوب لبنان را به‌عنوان نقض مفاد تفاهم‌نامه احتمالی میان ایران و آمریکا تلقی می‌کنند.

بر اساس این گزارش، نیروهای رژیم صهیونیستی همچنان بخش‌هایی از جنوب لبنان را در اشغال خود دارند؛ مناطقی که در جریان عملیات‌های اخیر نظامی در کنترل این رژیم قرار گرفته است.

با وجود کاهش نسبی درگیری‌ها پس از تفاهم ایران و آمریکا، اسرائیل اعلام کرده حضور نظامی خود در این مناطق را ادامه خواهد داد؛ موضوعی که با واکنش حزب‌الله مواجه شده است.

در بخش دیگری از این موضع‌گیری، حزب‌الله تاکید کرده است که انتظار دارد ایران در مذاکرات آتی با آمریکا، موضوع خروج اسرائیل از لبنان را در دستور کار قرار دهد.

همزمان، عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران نیز تأکید کرده است که ادامه حضور نظامی اسرائیل در لبنان را می‌توان در چارچوب نقض تفاهم‌نامه‌های احتمالی ارزیابی کرد و چنین وضعیتی می‌تواند بر روند اجرای توافقات اثرگذار باشد.

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