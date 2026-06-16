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رویترز: طرح ایجاد صندوق ۳۰۰ میلیارد دلاری برای جذب سرمایه‌گذاری در ایران

رویترز: طرح ایجاد صندوق ۳۰۰ میلیارد دلاری برای جذب سرمایه‌گذاری در ایران
کد خبر : 1800226
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خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد در چارچوب یک توافق احتمالی، ایجاد صندوقی ویژه به ارزش ۳۰۰ میلیارد دلار برای تشویق سرمایه‌گذاری در ایران در نظر گرفته شده است؛ صندوقی که هدف آن فراهم‌سازی مشوق‌های اقتصادی برای پیشبرد یک توافق نهایی عنوان شده است.

به گزارش ایلنا، خبرگزاری رویترز در گزارشی به نقل از یک منبع مطلع اعلام کرد که طرحی برای ایجاد یک صندوق سرمایه‌گذاری ویژه به ارزش ۳۰۰ میلیارد دلار با هدف جذب و تقویت سرمایه‌گذاری در ایران در دست بررسی قرار دارد.

بر اساس این گزارش، این منبع که به دلیل محرمانه بودن مذاکرات نخواست نامش فاش شود، تأکید کرده است که تاکنون بیش از نیمی از این مبلغ از سوی سرمایه‌گذاران تعهد شده است.

وی افزود هدف اصلی از ایجاد این صندوق، فراهم کردن یک مشوق اقتصادی برای طرفین مذاکره به منظور دستیابی به یک توافق نهایی است.

در این گزارش همچنین آمده است که این صندوق یک سازوکار سرمایه‌گذاری خصوصی محسوب می‌شود و نه یک طرح بازسازی یا پرداخت غرامت، و هیچ‌گونه منابع مالی یا کمک دولتی در آن دخیل نیست.

به گفته این منبع، شرکت‌هایی از ایالات متحده، کشورهای عربی حوزه خلیج‌فارس، آسیا، آمریکای جنوبی و آفریقا در تأمین مالی این صندوق مشارکت کرده‌اند.

بر اساس اطلاعات منتشر شده، حوزه‌های هدف این سرمایه‌گذاری شامل بخش‌های انرژی، خدمات لجستیک، صنایع تولیدی و حمل‌ونقل خواهد بود.

 

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