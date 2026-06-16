سفر محرمانه هیئت امنیتی امارات به فلسطین اشغالی همزمان با جنگ علیه ایران

به گزارش ایلنا، رسانه دولتی اسرائیل «کان ۱۱» گزارش داده است که یک هیئت امنیتی بلندپایه اماراتی در جریان جنگ اخیر با ایران، به‌صورت محرمانه به فلسطین اشغالی سفر کرده است.

بر اساس این گزارش، این سفر در چارچوب هماهنگی‌های امنیتی و نظامی میان ابوظبی و تل‌آویو انجام شده و هیئت اماراتی در جریان حضور خود با شماری از مقام‌های امنیتی و نظامی اسرائیل درباره تحولات جنگ و زمینه‌های همکاری گفت‌وگو کرده است.

این ادعا در حالی مطرح می‌شود که طی هفته‌های اخیر، گزارش‌های متعددی از رسانه‌های اسرائیلی و آمریکایی درباره افزایش سطح تماس‌ها و هماهنگی‌های امنیتی میان دو طرف در جریان جنگ منتشر شده و از تقویت همکاری‌های اطلاعاتی میان آنها حکایت دارد.

با این حال، دفتر بنیامین نتانیاهو پیش‌تر مدعی شده بود که نخست‌وزیر اسرائیل در جریان جنگ به امارات سفر کرده و با محمد بن زاید، رئیس این کشور دیدار داشته است؛ موضوعی که از سوی وزارت خارجه امارات تکذیب شد. همچنین ابوظبی هرگونه میزبانی از هیئت نظامی اسرائیلی را رد کرده است.

در همین چارچوب، برخی رسانه‌های اسرائیلی از سفر دیوید زینی، رئیس شاباک به امارات در هفته‌های اخیر خبر داده‌اند؛ سفری که آن را بی‌سابقه توصیف کرده‌اند. همچنین گزارش شده است هیئتی از وزارت جنگ اسرائیل در جریان آماده‌سازی‌های مربوط به عملیات علیه ایران به ابوظبی سفر کرده و با مقام‌های اماراتی دیدار داشته است.

روزنامه وال‌استریت ژورنال نیز در گزارشی جداگانه نوشته است دیوید برنیاع، رئیس پیشین موساد، دست‌کم دو بار در جریان جنگ به امارات سفر کرده و درباره هماهنگی‌های اطلاعاتی و تحولات مرتبط با ایران با مقام‌های اماراتی گفت‌وگو داشته است.

به گفته رسانه‌های اسرائیلی، این مجموعه گزارش‌ها بیانگر سطح بالای همکاری امنیتی میان اسرائیل و امارات از زمان امضای «توافق‌نامه‌های ابراهیم» در سال ۲۰۲۰ است؛ به‌ویژه در موضوعات مرتبط با ایران و تحولات منطقه‌ای.

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