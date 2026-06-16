خنثیسازی طرح حمله به کاخ سفید همزمان با حضور ترامپ در یک رویداد ورزشی
مدیر اداره تحقیقات فدرال آمریکا (افبیآی) از خنثیسازی طرحی برای حمله به کاخ سفید خبر داد؛ طرحی که گفته میشود همزمان با برگزاری یک رویداد هنرهای رزمی ترکیبی با حضور رئیسجمهور و شماری از مقامهای ارشد در حال اجرا بوده است.
به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری فرانسه، کاش پاتل، مدیر افبیآی، اعلام کرد نیروهای امنیتی آمریکا در یک عملیات چندایالتی موفق به خنثیسازی طرحی برای حمله به کاخ سفید شدهاند؛ طرحی که بنا بر اعلام او، در حاشیه یک رویداد ورزشی با حضور دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، طراحی شده بود.
وی در پیامی در شبکه اجتماعی «ایکس» تاکید کرد با اقدام سریع افبیآی، وزارت دادگستری و سایر نهادهای امنیتی، چند نفر بازداشت شده و از اجرای حملات برنامهریزیشده جلوگیری شده است.
در همین حال، رسانههای آمریکایی از جمله فاکسنیوز گزارش دادهاند که این طرح شامل استفاده از پهپادهای بمبگذاریشده برای هدف قرار دادن مناطق اطراف کاخ سفید در جریان برگزاری مسابقات «یوافسی» بوده است. بر اساس این گزارش، پنج نفر در ارتباط با این پرونده بازداشت و ۲۳ نفر دیگر نیز در قالب یک شبکه احتمالی مورد شناسایی قرار گرفتهاند.
این گزارشها همچنین حاکی است هدف طراحان، ایجاد یک عملیات گسترده تخلیه در اطراف کاخ سفید و هدایت جمعیت به سمت نیروهای امنیتی مستقر در محل بوده است. همچنین احتمال طراحی موج دوم حمله برای تلاش جهت نفوذ به محوطه کاخ سفید نیز مطرح شده است.
این رویداد در حالی برگزار شد که دونالد ترامپ روز یکشنبه در یک مسابقه کمسابقه هنرهای رزمی ترکیبی در محوطه کاخ سفید حضور یافت؛ برنامهای که با حضور هزاران تماشاگر و در قالب یک سکوی موقت در باغ جنوبی برگزار شد.
این مراسم با عنوان «یوافسی فریدام ۲۵۰» و همزمان با سالگرد تولد ۸۰ سالگی ترامپ برگزار شد و بخشی از برنامههای آغازین جشنهای ۲۵۰ سالگی استقلال ایالات متحده به شمار میرود.
در سالهای اخیر نیز چندین تلاش برای سوءقصد علیه ترامپ گزارش شده است.