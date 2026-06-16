اختلاف بر سر ایران در کاخ سفید؛ احتمال برکناری وزیر جنگ و رئیس سیا
یک روزنامه عبری به نقل از منابع آمریکایی گزارش داد رئیسجمهور آمریکا، در حال بررسی برکناری شماری از مقامات ارشد دولت خود است که با توافق با ایران مخالفت کردهاند.
به گزارش ایلنا، روزنامه «یسرائیل هیوم» در گزارشی به نقل از منابع آمریکایی اعلام کرد دونالد ترامپ، رئیسجمهور ایالات متحده، گزینه کنار گذاشتن تعدادی از مقامات ارشد دولت خود را که با توافق با ایران مخالفت کردهاند، مورد بررسی قرار داده است.
بر اساس این گزارش، در میان این افراد نام پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، و جان راتکلیف، رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) نیز مطرح شده است.
یک مقام آمریکایی در گفتوگو با این روزنامه فضای داخلی کاخ سفید را «پر تنش» توصیف کرده و گفته است: «بحثها جمعبندی شده و کسانی که با توافق مخالفت کردهاند ممکن است بهای شخصی آن را بپردازند.»
در این گزارش آمده است که مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، فعلا از این تغییرات احتمالی مستثناست؛ موضوعی که به دلیل عدم انتقاد علنی او از توافق و جایگاه قویاش در دولت عنوان شده است.
«یسرائیل هیوم» همچنین نوشته است طی هفتههای اخیر اختلافات جدی در داخل دولت آمریکا درباره نحوه مواجهه با ایران جریان داشته است؛ از جمله میان ترامپ و معاونش جیدی ونس.
بر اساس این گزارش، گروهی از مقامها از جمله ونس، استیو ویتکاف و جارد کوشنر از توافق با ایران حمایت کردهاند و آن را مبتنی بر ارزیابیهایی میدانند که احتمال فروپاشی سریع ساختار سیاسی ایران را پایین ارزیابی میکند. در مقابل، برخی دیگر از جمله روبیو و هگست معتقدند فشارهای اقتصادی بر ایران میتواند نتایج متفاوتی به همراه داشته باشد و سیاست تشدید فشار همچنان گزینه مؤثرتری است.