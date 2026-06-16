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احتمال باز شدن مسیر صادرات نفت ایران با چراغ سبز آمریکا

احتمال باز شدن مسیر صادرات نفت ایران با چراغ سبز آمریکا
کد خبر : 1800204
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روزنامه وال‌استریت ژورنال به نقل از منابع آگاه گزارش داد که واشنگتن بر اساس یادداشت تفاهم با تهران، به ایران اجازه خواهد داد بلافاصله فروش نفت و فرآورده‌های نفتی خود را آغاز کند؛ اقدامی که هم‌زمان با روند اجرای توافق پایان جنگ انجام می‌شود.

به گزارش ایلنا، روزنامه «وال‌استریت ژورنال» در گزارشی به نقل از منابع مطلع از مفاد توافق میان ایالات متحده و ایران اعلام کرد که واشنگتن اجازه آغاز فوری صادرات نفت و سوخت از سوی تهران را صادر خواهد کرد.

بر اساس این گزارش، روند رفع محدودیت‌ها و تحریم‌های مرتبط با فروش نفت ایران، به‌محض امضای توافق وارد مرحله اجرا می‌شود و عملا امکان ازسرگیری صادرات نفتی بدون تأخیر فراهم خواهد شد.

این منابع همچنین تأکید کرده‌اند که دامنه این تسهیلات تنها به فروش نفت محدود نمی‌شود، بلکه خدمات پشتیبانی از جمله نظام بانکی، حمل‌ونقل و بیمه را نیز در بر می‌گیرد؛ موضوعی که به‌عنوان یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصادی توافق جدید میان دو طرف ارزیابی می‌شود.

 

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