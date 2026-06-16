به گزارش ایلنا به نقل از ارم‌نیوز، منابع امنیتی در تل‌آویو، امروز- سه‌شنبه- فاش کردند که واشنگتن آغاز به تخلیه هواپیماهای سوخت‌رسان آمریکایی از فرودگاه بن‌گوریون اسرائیل کرده است.

روزنامه «تایمز آو اسرائیل» گزارش داد که این تصمیم آمریکا در پرتو یادداشت تفاهمی است که میان ایالات متحده و ایران تدوین شده است.

این روزنامه افزود: «ایالات متحده عملا در حال آماده‌سازی برای تخلیه ۲۰ درصد از هواپیماهای سوخت‌رسان خود از فرودگاه بن‌گوریون است.»

همچنین شبکه «اخبار ۱۲» گزارش داد که آمریکا طی ماه‌های اخیر ده‌ها فروند هواپیمای سوخت‌رسان را در فرودگاه بن‌گوریون مستقر کرده بود؛ اقدامی که باعث انتقاد مسئولان هوانوردی اسرائیل شد. حتی رئیس اداره هوانوردی غیرنظامی، پیش‌تر هشدار داده بود که فرودگاه بن‌گوریون مانند یک پایگاه نظامی اداره می‌شود نه یک فرودگاه غیرنظامی.

این شبکه اشاره کرد که تخلیه بخشی از این هواپیماها ممکن است بحران کمبود فضای پارک هواپیما در فرودگاه را کاهش دهد، اما در این مرحله پیش‌بینی می‌شود بیشتر ناوگان سوخت‌رسان آمریکا در اسرائیل باقی بماند.

در همین حال، یک وزیر اسرائیلی با حمله به دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، تاکید کرد او در قبال جنگ با ایران موضع روشنی ندارد و در مقابل بر «استقرار هواپیماهای جنگی و سوخت‌رسان در فرودگاه بن‌گوریون» اصرار می‌ورزد.

شبکه «کانال ۱۳» گزارش داد که اظهارات میری ریگِو، وزیر حمل‌ونقل، در جریان یک جلسه مشورتی به ریاست بنیامین نتانیاهو و با حضور تعدادی از وزرای کابینه امنیتی (کابینت) بیان شده است.

این شبکه توضیح داد که انتقادات ریگِو از رئیس‌جمهور آمریکا با استقبال گسترده‌ای از سوی برخی وزرا مواجه شد.

روزنامه «معاریو» نیز به نقل از این وزیر نوشت: «ترامپ به ایران حمله نمی‌کند و در مقابل فرودگاه بن‌گوریون را با هواپیماهای سوخت‌رسان اشغال کرده است. این منطقی نیست. اگر حمله نمی‌کند، دست‌کم باید هواپیماهای خود را از این فرودگاه خارج کند.»

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