چرخش معنادار نتانیاهو؛ روایت تازه از جنگ با ایران جنجال به پا کرد

به گزارش ایلنا، بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، در اظهاراتی که از سوی رسانه‌های عبری به‌عنوان عقب‌نشینی از اهداف اولیه جنگ با ایران توصیف شده، مدعی شد هدف اصلی این جنگ، فراهم کردن شرایط برای تغییر نظام در ایران بوده است.

نتانیاهو در یک نشست خبری در قدس اشغالی گفت: «آنچه من تعیین کرده بودم، ایجاد شرایطی بود که به مردم ایران برای سرنگونی نظام کمک کند.»

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که دفتر نخست‌وزیری اسرائیل در نخستین روز آغاز جنگ با ایران در ۲۸ فوریه ۲۰۲۵، هدف عملیات موسوم به «غرش شیر» را «رفع تهدید وجودی علیه اسرائیل» اعلام کرده بود.

روزنامه «یدیعوت آحرونوت» با اشاره به این تناقض، نوشت نتانیاهو اکنون روایت متفاوتی از اهداف جنگ ارائه می‌کند؛ موضوعی که موجی از انتقادها را در محافل سیاسی و رسانه‌ای اسرائیل به دنبال داشته است.

نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی در بخش دیگری از سخنان خود، همزمان با بالا گرفتن انتقادها از توافق اخیر میان ایران و آمریکا، مدعی شد: «چه توافقی وجود داشته باشد و چه نباشد، ایران به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت.»

وی همچنین تلاش کرد عملکرد دولت خود در جنگ را موفقیت‌آمیز جلوه دهد و مدعی شد تل‌آویو با حملات خود توانسته برنامه هسته‌ای ایران و شبکه متحدان منطقه‌ای تهران را هدف قرار دهد.

نتانیاهو در ادامه با تکرار ادعاهای همیشگی علیه برنامه هسته‌ای ایران گفت اگر اسرائیل وارد جنگ نمی‌شد، تهران به بمب هسته‌ای دست پیدا می‌کرد؛ ادعایی که مقام‌های جمهوری اسلامی ایران بارها آن را رد کرده و بر صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای کشور تأکید کرده‌اند.

او همچنین اعلام کرد اسرائیل به حضور و اقدامات امنیتی خود در برخی مناطق غزه، لبنان و سوریه ادامه خواهد داد و مدعی شد این اقدامات برای تامین امنیت اسرائیل ضروری است.

اظهارات تازه نتانیاهو در شرایطی مطرح می‌شود که توافق اخیر میان تهران و واشنگتن، معادلات سیاسی مورد نظر او را با چالش مواجه کرده و انتقادهایی را در داخل اسرائیل نسبت به نتایج و دستاوردهای جنگ علیه ایران برانگیخته است.

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