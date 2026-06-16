تحرکات تازه مارینز در کارائیب؛ آیا کوبا هدف بعدی آمریکا است؟
انتشار تصاویر تازه از مانورهای شبانه نیروهای آمریکایی در حوزه کارائیب، گمانهزنیها درباره احتمال تشدید حضور نظامی واشنگتن در نزدیکی کوبا را افزایش داده است.
به گزارش ایلنا به نقل از ارمنیوز، فرماندهی جنوبی ارتش آمریکا (SOUTHCOM) تصاویری از رزمایشهای هوایی شبانه نیروهای مستقر در منطقه کارائیب منتشر کرده که در آن یگانهایی از تفنگداران دریایی آمریکا (مارینز) وابسته به نیروی اعزامی بیستوچهارم در حال اجرای عملیات مختلف دیده میشوند.
بر اساس تصاویر منتشرشده در شبکه اجتماعی ایکس، هواپیمای سوخترسان KC-130J سوپر هرکولس و هواگرد V-22 اوسپری در این تمرینها مشارکت داشتهاند. این رزمایشها شامل عملیات شناسایی، نشستوبرخاست تاکتیکی و سوختگیری هوایی بوده است.
فرماندهی جنوبی آمریکا اعلام کرده این فعالیتها بخشی از عملیات موسوم به «نیزه جنوبی» (Southern Spear) است؛ برنامهای که با هدف تقویت حضور نظامی آمریکا در منطقه، مقابله با قاچاق مواد مخدر، مهار تهدیدهای امنیتی و حفاظت از منافع واشنگتن در نیمکره غربی اجرا میشود.
گمانهزنی درباره تکرار «سناریوی ونزوئلا»
برخی رسانههای منطقهای و ناظران سیاسی معتقدند این تحرکات نظامی یادآور سناریوهایی است که پیشتر درباره ونزوئلا و نحوه برخورد آمریکا با دولت نیکلاس مادورو مطرح شده بود. از نگاه این تحلیلگران، واشنگتن ممکن است در حال بررسی گزینههای مختلف برای افزایش فشار بر هاوانا باشد.
در همین راستا، برخی رسانههای کوبایی با اشاره به نزدیکی جغرافیایی کوبا به خاک آمریکا و وجود پایگاه دریایی گوانتانامو، این کشور را یکی از محورهای اصلی برنامهریزیهای امنیتی و نظامی واشنگتن در منطقه دانستهاند.
پیوند مانورها با دکترین جدید آمریکا
روزنامه «لا پریودیکا کوبانو» این رزمایشها را با سفر اخیر پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا به پایگاه گوانتانامو مرتبط دانسته است. هگست در جریان این سفر بر تداوم «دکترین مونرو» و سیاست حفظ نفوذ آمریکا در نیمکره غربی تأکید کرده بود.
پیش از این نیز نیروهای مارینز تمرینهای ویژهای شامل عملیات هلیبرن و فرود سریع در پایگاه گوانتانامو برگزار کرده بودند.
به باور برخی تحلیلگران، مجموعه این تحرکات میتواند نشاندهنده تلاش دولت ترامپ برای تثبیت موقعیت خود در حوزه سیاست خارجی پیش از انتخابات میاندورهای کنگره در ماه نوامبر باشد؛ انتخاباتی که ممکن است توازن قدرت سیاسی در واشنگتن را دستخوش تغییر کند.
ادعاها درباره پهپادهای کوبایی
بخشی از تحلیلها، رزمایش اخیر آمریکا را واکنشی به گزارشهای اطلاعاتی منتشرشده درباره تقویت توان پهپادی کوبا میدانند. بر اساس این گزارشها، هاوانا طی سالهای اخیر تجهیزات و پهپادهای نظامی از روسیه و ایران دریافت کرده است؛ ادعایی که نگرانی برخی محافل امنیتی آمریکا را برانگیخته است.
در همین چارچوب، مقامهای آمریکایی هشدار دادهاند هرگونه تلاش برای ایجاد توانمندی نظامی تهدیدکننده علیه خاک آمریکا یا پایگاههای این کشور در منطقه با واکنش جدی واشنگتن مواجه خواهد شد.
همزمانی فشار نظامی و دیپلماسی
با وجود لحن تند برخی مقامهای آمریکایی، گزارشها از وجود کانالهای ارتباطی میان دو طرف نیز حکایت دارد. در همین راستا، اواخر ماه گذشته ژنرال فرانسیس دونوان، فرمانده نیروهای جنوبی آمریکا با ژنرال روبرتو لیگرا سوتولونگو، از فرماندهان ارشد ارتش کوبا در نزدیکی پایگاه گوانتانامو دیدار کرد؛ نشستی که منابع آگاه آن را مثبت و در کاهش تنشها میان دو طرف مؤثر توصیف کردهاند.
این تحولات نشان میدهد واشنگتن در قبال کوبا، همزمان مسیر فشار نظامی و تعامل محدود دیپلماتیک را دنبال میکند؛ رویکردی که میتواند بر آینده روابط دو کشور و معادلات منطقه کارائیب تاثیرگذار باشد.