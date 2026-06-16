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ترامپ: تنگه هرمز تا روز جمعه به‌طور کامل باز خواهد شد

ترامپ: تنگه هرمز تا روز جمعه به‌طور کامل باز خواهد شد
کد خبر : 1800179
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رئیس‌جمهور آمریکا ضمن ادعای بازگشایی کامل تنگه هرمز تا پایان هفته، بار دیگر بر جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای تأکید کرد و از تشدید فشارها علیه روسیه پس از توافق با تهران سخن گفت.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، امروز- سه‌شنبه- اعلام کرد که تنگه هرمز تا روز جمعه به‌طور کامل باز خواهد شد.

ترامپ در حاشیه نشست سران گروه هفت در فرانسه، همچنین از ایده ارجاع توافق پیشنهادی با جمهوری اسلامی ایران به کنگره آمریکا برای بررسی و بازبینی استقبال کرد.

وی در ادامه اظهار داشت که یادداشت تفاهم مربوط به این توافق طی دو روز آینده از طریق رسانه‌ها منتشر خواهد شد.

رئیس‌جمهور آمریکا با بیان اینکه محور اصلی توافق، جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای است، مدعی شد هدف واشنگتن اطمینان از آن است که تهران هرگز به چنین سلاحی دست پیدا نکند.

ترامپ همچنین گفت آمریکا برای دسترسی به مواد هسته‌ای عجله‌ای ندارد و مدعی شد واشنگتن تجهیزات لازم برای حفاری تأسیسات هسته‌ای و استخراج آنچه «غبار هسته‌ای» خواند را در اختیار دارد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود مدعی شد افزایش صادرات نفت پس از توافق با ایران، به آمریکا امکان خواهد داد فشارها و تحریم‌های خود علیه روسیه را تقویت کند.

ترامپ پیش‌تر نیز تأکید کرده بود که ایالات متحده هیچ سرمایه‌گذاری مالی در ایران انجام نخواهد داد و هیچ پولی به تهران پرداخت نمی‌کند.

رئیس‌جمهور آمریکا همچنین با اشاره به موضوع اورانیوم غنی‌شده مدعی شد: «ما می‌خواستیم برای دستیابی به اورانیوم غنی‌شده به ایران برویم، اما این اتفاق رخ نداد.» وی در ادامه ادعا کرد: «ما ضربات سختی به آنها وارد کردیم و این اقدام بسیار تاثیرگذار بود.»

ترامپ در پایان بار دیگر با ادبیاتی تهدیدآمیز مدعی شد که اگر تهران به سمت تولید سلاح هسته‌ای حرکت کند، با «پیامدهای بسیار سختی» مواجه خواهد شد.

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