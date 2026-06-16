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ترامپ: در مورد توافق با ایران کنفرانس مطبوعاتی برگزار خواهم کرد

ترامپ: در مورد توافق با ایران کنفرانس مطبوعاتی برگزار خواهم کرد
کد خبر : 1800159
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رئیس‌جمهور آمریکا گفت که ایران می‌خواهد توافق را نهایی کند و اوضاع به حالت عادی برگردد.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا گفت که ایران می‌خواهد توافق را نهایی کند و اوضاع به حالت عادی برگردد.

وی گفت: «من معتقدم که همه چیز به سرعت پیش خواهد رفت.»

ترامپ ادعا کرد: «ایران سلاح هسته‌ای نخواهد داشت و تنگه هرمز حتی پس از دوره ۶۰ روزه بدون هیچ هزینه‌ای باز خواهد بود.»

ترامپ گفت: «متن توافق ایران در یک جلسه رسمی منتشر خواهد شد. انتظار می‌رود مرحله دوم توافق هسته‌ای با ایران به سرعت تکمیل شود. من یک کنفرانس مطبوعاتی در مورد توافق با ایران برگزار خواهم کرد.»

وی افزود: «به کسانی که در مورد تفاهم‌نامه شک دارند، می‌گویم که توافق‌نامه به خوبی در حال شکل‌گیری است. ما تفاهم‌نامه با ایران را ظرف دو روز به رسانه‌ها ارائه خواهیم داد.توافق‌نامه با ایران را برای بررسی به کنگره ارسال خواهم کرد.»

 

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