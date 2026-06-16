زمین لرزه ۶.۳ ریشتری شمال غربی چین را لرزاند

به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، رسانه‌های چینی امروز -سه شنبه- گزارش دادند که زمین لرزه‌ای به بزرگی ۶.۳ ریشتری شمال غربی این کشور را لرزاند.

به گزارش خبرگزاری شینهوا، مرکز شبکه‌ زلزله‌نگاری چین اعلام کرد که این زلزله به بزرگی ۶.۳ ریشتر، ساعت ۵:۰۶ بعد از ظهر به وقت محلی «هایکسی» در استان «چینگهای» را لرزاند.

سازمان زمین‌شناسی ایالات متحده اعلام کرد که این زلزله در عمق ۱۰ کیلومتری رخ داده است.

تاکنون گزارشی از خسارات یا تلفات احتمالی منتشر نشده است.

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