دیدار الزیدی با فرستاده ویژه ترامپ

به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، «علی الزیدی»، با «تام باراک» فرستاده ویژه «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا، دیدار و گفت‌وگو کرد.

دفتر رسانه‌ای نخست وزیر عراق امروز -سه شنبه- اعلام کرد که فرستاده ویژه ترامپ، تایید کرد که رئیس جمهور آمریکا مشتاقانه منتظر استقبال از «علی الزیدی»، نخست وزیر عراق، در اواسط ماه ژوئیه در کاخ سفید است تا در مورد آینده روابط بین دو کشور گفت‌وگو کند.

الزیدی و تام باراک، فرستاده ویژه ترامپ، در جریان دیدار خود بر تعهد مشترک دولت عراق، به ریاست الزیدی، و دولت آمریکا، به رهبری ترامپ، برای ایجاد یک همکاری قوی و متقابلا سودمند بین میان دو کشور تاکید کردند.

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