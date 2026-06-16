السیسی:
تفاهم ایران و آمریکا، فرصت کاهش تنش در منطقه است
رئیسجمهور مصر در اظهاراتی با استقبال از توافق حاصلشده میان ایران و آمریکا، این تحول را فرصتی برای کاهش تنشهای منطقهای ارزیابی کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از المیادین، ریاستجمهوری مصر در بیانیهای اعلام کرد که «عبدالفتاح السیسی» رئیسجمهور این کشور از توافق حاصلشده میان ایالات متحده آمریکا و ایران استقبال کرده است.
بر اساس بیانیه ریاستجمهوری مصر، این توافق میتواند به کاهش سطح تنشهایی که طی دوره اخیر منطقه با آن مواجه بوده، کمک و زمینه را برای حرکت به سمت ثبات بیشتر فراهم کند.
در این بیانیه همچنین تأکید شده است که رئیسجمهور مصر بر اهمیت حفظ فضای آرامش و جلوگیری از بازگشت تنشها در منطقه تأکید دارد.