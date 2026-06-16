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فیدان: ترکیه آماده است تا نقش میانجی را در حل و فصل مناقشه اوکراین ایفا کند

فیدان: ترکیه آماده است تا نقش میانجی را در حل و فصل مناقشه اوکراین ایفا کند
کد خبر : 1800088
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وزیر امور خارجه ترکیه اطمینان داد که کشورش آماده است تا نقش میانجی را در حل و فصل مناقشه اوکراین ایفا کند.

به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، «هاکان فیدان»، وزیر امور خارجه ترکیه، به «سرگئی لاوروف»، همتای روسی خود اطمینان داد که کشورش آماده است تا نقش میانجی را در حل و فصل مناقشه اوکراین ایفا کند و بر لزوم پایان دادن به این درگیری خطرناک تأکید کرد.

فیدان در دیدار با لاوروف، در چارچوب سفری به مسکو که تا چهارشنبه ادامه خواهد داشت، گفت: «ترکیه آماده است تا تمام تلاش خود را در زمینه میانجیگری انجام دهد، چه با میانجیگری خود و چه با فراهم کردن بستری (برای مذاکرات).»

وی افزود: «این وضعیت بی‌ثباتی و تشدید تنش می‌تواند به جنگی بزرگتر منجر شود، بنابراین ما باید تمام تلاش خود را برای پایان دادن به آن انجام دهیم.»

 

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