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قطر:

در نشست ژنو نماینده خواهیم داشت/ به تلاش برای جلوگیری از بازگشت تنش ادامه می‌‌دهیم

در نشست ژنو نماینده خواهیم داشت/ به تلاش برای جلوگیری از بازگشت تنش ادامه می‌‌دهیم
کد خبر : 1800078
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سخنگوی وزارت خارجه قطر گفت که این کشور به تلاش برای جلوگیری از بازگشت به تنش و دستیابی به ثبات در منطقه ادامه خواهد داد.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، سخنگوی وزارت امور خارجه قطر گفت که توافق فعلی میان ایران و آمریکا نخستین گام به سوی اجماع منطقه‌ای گسترده‌تری است که ثبات منطقه را تضمین می‌کند.

وی اظهار داشت: «ما به پر کردن شکاف‌ها برای رسیدن به توافق بین تهران و واشنگتن کمک کردیم. قطر در نشست آتی ژنو نماینده خواهد داشت».

دیپلمات قطری با بیان اینکه دوحه در چارچوب میانجیگری پاکستان با همه طرف‌ها در تماس است، افزود: «ما برای دستیابی به اجماع بین دو طرف، از سرگیری دریانوردی در تنگه هرمز و ادامه آتش‌بس تلاش کردیم. ما خواهان بازگشت صلح و امنیت منطقه‌ای به قبل از جنگ هستیم و برای دستیابی به این هدف تلاش می‌کنیم».

وی ادامه داد: «به تلاش برای جلوگیری از بازگشت به تنش و دستیابی به ثبات در منطقه ادامه خواهیم داد. ما خوشبین هستیم که میانجیگری بین ایران و ایالات متحده منجر به پایان درگیری و دستیابی به ثبات شود».

مقام قطری ابراز امیدواری کرد که امضای توافق‌نامه در روز جمعه آغاز مذاکرات مثمر ثمر آینده باشد.

 

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