به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، «دمیتری مدودف»، معاون شورای امنیت روسیه، گفت که حکم صادر شده در لاهه در مورد حقوق ساحلی در دریای سیاه، دریای آزوف و تنگه کرچ برای آینده از اهمیت بالایی برخوردار است.

مدودف در پستی در پلتفرم روسی مکس نوشت: «روسیه در دادگاه دائمی داوری لاهه در مورد حقوق خود در آب‌های ساحلی دریای سیاه در نزدیکی کریمه، تنگه کرچ و دریای آزوف بر اوکراین پیروز شده است. این قطعا از منظر منافع بلندمدت روسیه موضوع مثبتی است».

وی اظهار داشت: «در واقع، برای اولین بار، یک دادگاه بین‌المللی حاکمیت روسیه را در مرزهای جدید خود به رسمیت شناخته که برای آینده بسیار مهم است».

مقام روس افزود: «اوکراین به قوانین بین‌المللی یا دادگاه‌های بین‌المللی اهمیتی نمی‌دهد، آنها فقط زبان زور را می‌فهمند».

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