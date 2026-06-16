مدودف:
اوکراین فقط زبان زور را میفهمد
معاون شورای امنیت روسیه بر اهمیت حکم دادگاه لاهه در مورد حقوق ساحلی روسیه در نزدیکی کریمه تاکید کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، «دمیتری مدودف»، معاون شورای امنیت روسیه، گفت که حکم صادر شده در لاهه در مورد حقوق ساحلی در دریای سیاه، دریای آزوف و تنگه کرچ برای آینده از اهمیت بالایی برخوردار است.
مدودف در پستی در پلتفرم روسی مکس نوشت: «روسیه در دادگاه دائمی داوری لاهه در مورد حقوق خود در آبهای ساحلی دریای سیاه در نزدیکی کریمه، تنگه کرچ و دریای آزوف بر اوکراین پیروز شده است. این قطعا از منظر منافع بلندمدت روسیه موضوع مثبتی است».
وی اظهار داشت: «در واقع، برای اولین بار، یک دادگاه بینالمللی حاکمیت روسیه را در مرزهای جدید خود به رسمیت شناخته که برای آینده بسیار مهم است».
مقام روس افزود: «اوکراین به قوانین بینالمللی یا دادگاههای بینالمللی اهمیتی نمیدهد، آنها فقط زبان زور را میفهمند».