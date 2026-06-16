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۱۳ شهید و زخمی در شبانه روز گذشته در نوار غزه

۱۳ شهید و زخمی در شبانه روز گذشته در نوار غزه
کد خبر : 1799992
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وزارت بهداشت فلسطین در غزه از افزایش شمار شهدا و مجروحان خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از المسیره،  وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه امروز -سه شنبه- اعلام کرد که طی شبانه روز گذشته، ۵ شهید جدید و ۸ مجروح به بیمارستان‌های غزه منتقل شدند.

بر اساس آمار وزارت بهداشت غزه، از زمان برقراری آتش‌بس در ۱۱ اکتبر تاکنون، ۹۹۷ فلسطینی به شهادت رسیده و ۳ هزار و ۱۵۲ نفر دیگر زخمی شده‌اند. 

این وزارتخانه اعلام کرد که از آغاز نسل کشی رژیم صهیونیستی در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون، ۷۳ هزار و ۸ نفر در غزه به شهادت رسیده‌اند و در همین مدت ۱۷۳ هزار و ۲۶۰ نیز مجروح شدند.

 

 

 

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