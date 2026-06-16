رایزنی تلفنی وزرای خارجه کویت و ترکیه

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، وزرای خارجه کویت و ترکیه تلفنی گفت‌وگو و درباره آخرین تحولات منطقه و تلاش‌های جاری پیرامون آن به ویژه دستیابی امریکا و ایران به تفاهم رایزنی کردند.



«جراح جابر الاحمد الصباح»، وزیر خارجه کویت و «هاکان فیدان»، وزیر خارجه ترکیه تلفنی گفت‌وگو کردند.

بر اساس بیانیه وزارت خارجه کویت، در این تماس تلفنی آخرین تحولات منطقه و تلاش‌های جاری پیرامون آن به ویژه دستیابی آمریکا و ایران به تفاهم که منجر به توقف فوری و دائمی عملیات نظامی می‌شود و آزادی دریانوردی در تنگه هرمز و رسیدگی به شماری از مسائل را تضمین می‌کند، بررسی کردند.

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