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رایزنی تلفنی وزرای خارجه کویت و ترکیه

رایزنی تلفنی وزرای خارجه کویت و ترکیه
کد خبر : 1799964
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وزرای خارجه کویت و ترکیه تلفنی گفت‌وگو و درباره آخرین تحولات منطقه و تلاش‌های جاری پیرامون آن به ویژه دستیابی آمریکا و ایران به تفاهم رایزنی کردند.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، وزرای خارجه کویت و ترکیه تلفنی گفت‌وگو و درباره آخرین تحولات منطقه و تلاش‌های جاری پیرامون آن به ویژه دستیابی امریکا و ایران به تفاهم رایزنی کردند.

«جراح جابر الاحمد الصباح»، وزیر خارجه کویت و «هاکان فیدان»، وزیر خارجه ترکیه تلفنی گفت‌وگو کردند.

بر اساس بیانیه وزارت خارجه کویت، در این تماس تلفنی آخرین تحولات منطقه و تلاش‌های جاری پیرامون آن به ویژه دستیابی آمریکا و ایران به تفاهم که منجر به توقف فوری و دائمی عملیات نظامی می‌شود و آزادی دریانوردی در تنگه هرمز و رسیدگی به شماری از مسائل را تضمین می‌کند، بررسی کردند.

 

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