رایزنی تلفنی وزرای خارجه کویت و ترکیه
وزرای خارجه کویت و ترکیه تلفنی گفتوگو و درباره آخرین تحولات منطقه و تلاشهای جاری پیرامون آن به ویژه دستیابی آمریکا و ایران به تفاهم رایزنی کردند.
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، وزرای خارجه کویت و ترکیه تلفنی گفتوگو و درباره آخرین تحولات منطقه و تلاشهای جاری پیرامون آن به ویژه دستیابی امریکا و ایران به تفاهم رایزنی کردند.
«جراح جابر الاحمد الصباح»، وزیر خارجه کویت و «هاکان فیدان»، وزیر خارجه ترکیه تلفنی گفتوگو کردند.
بر اساس بیانیه وزارت خارجه کویت، در این تماس تلفنی آخرین تحولات منطقه و تلاشهای جاری پیرامون آن به ویژه دستیابی آمریکا و ایران به تفاهم که منجر به توقف فوری و دائمی عملیات نظامی میشود و آزادی دریانوردی در تنگه هرمز و رسیدگی به شماری از مسائل را تضمین میکند، بررسی کردند.