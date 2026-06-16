رویترز گزارش داد:
سایه توافق صلح تهران-واشنگتن بر نشست رهبران گروه ۷
رویترز گزارش داد که رهبران گروه هفت در نشست خود در فرانسه بر توافق صلح بین واشنگتن و تهران تمرکز خواهند کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از نووستی، رویترز گزارش داد که رهبران گروه هفت در نشست خود در فرانسه بر توافق صلح بین واشنگتن و تهران تمرکز خواهند کرد و همچنین به بحران اوکراین و مشکلات اقتصادی خواهند پرداخت.
این خبرگزاری اعلام کرد که بحث در مورد گامهای بعدی در مورد ایران، پس از اعلام واشنگتن و تهران مبنی بر دستیابی به توافق اولیه برای پایان دادن به جنگ، یکی از چندین موضوعی است که رهبران جهان در این اجلاس که از ۱۵ تا ۱۷ ژوئن در اویان-له-بن برگزار میشود، به آن خواهند پرداخت.
این گزارش افزود: «رهبران همچنین به دنبال یافتن زمینه مشترک در مورد جنگ اوکراین، رسیدگی به عدم تعادل اقتصادی جهانی و تأمین مواد معدنی حیاتی از منابعی غیر از چین، تأمینکننده اصلی آنها، خواهند بود.»
بنا به این گزارش، انتظار میرود رهبران گروه هفت مشتاق باشند جزئیات توافق بین ایالات متحده و ایران را بدانند.