به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «سرگئی سوبیانین»، شهردار مسکو، گفت که یکی از تاسیسات پالایشگاه نفت این شهر در نتیجه حمله پهپادی مداوم اوکراین به پایتخت روسیه آسیب دیده است.

وی اظهار داشت که هیچ تلفاتی گزارش نشده است.

سوبیانین در صفحه شخصی خود در پلتفرم روسی مکس نوشت: «پهپادهای دشمن در ۲۴ ساعت گذشته به مسکو حمله کرده‌اند. یکی از تاسیسات پالایشگاه مسکو توسط یک پهپاد آسیب دیده است. هیچ کس مجروح نشده است. نیروهای امدادی در محل حادثه در فعالیت هستند».

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