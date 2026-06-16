پایان یافتن جنگ اوکراین مستلزم مصالحه از سوی طرفین است

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، «الکساندر لوکاشنکو»، رئیس جمهور بلاروس و یکی از نزدیکترین متحدان «ولادیمیر پوتین»، رئیس جمهور روسیه، در مصاحبه‌ای که روزگذشته -دوشنبه- منتشر شد، گفت که روسیه و اوکراین باید برای پایان دادن به جنگی که بیش از چهار سال است ادامه دارد مصالحه کنند.

لوکاشنکو به تلویزیون العربیه گفت که واضح است که پیروزی در میدان نبرد برای هر دو طرف در جنگ روسیه و اوکراین غیرواقعی است، اگرچه وی افزود که نیروهای روسی هنوز در حال پیشروی هستند.

رئیس جمهور بلاروس در این مصاحبه که توسط خبرگزاری بلتا بلاروس بازنشر شد، گفت: «امروز، ما باید از هر اقدامی برای رسیدن به یک توافق صلح‌آمیز از طریق مصالحه برای دراز مدت استفاده کنیم».

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