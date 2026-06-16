خبرگزاری کار ایران
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استقبال روسیه از توقف مانع‌تراشی واشنگتن در تحویل پروژه‌های کمک‌های بشردوستانه به کره شمالی

استقبال روسیه از توقف مانع‌تراشی واشنگتن در تحویل پروژه‌های کمک‌های بشردوستانه به کره شمالی
کد خبر : 1799872
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معاون وزیر امور خارجه روسیه، از توقف مانع‌تراشی واشنگتن در تحویل پروژه‌های کمک‌های بشردوستانه به کره شمالی در چارچوب تحریم‌های سازمان ملل ابراز خرسندی کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، «الکساندر آلیموف»، معاون وزیر امور خارجه روسیه، از توقف مانع‌تراشی واشنگتن در تحویل پروژه‌های کمک‌های بشردوستانه به کره شمالی در چارچوب تحریم‌های سازمان ملل ابراز خرسندی کرد.

آلیموف به نووستی گفت که ایالات متحده در ماه فوریه تعلیق قطعنامه کمیته تحریم‌های سازمان ملل در مورد ۱۷ درخواست کمک‌های بشردوستانه به کره شمالی را لغو کرد.

وی افزود: «مایه خرسندی است که عقل سلیم در واشنگتن غالب شده است. این همان چیزی است که اجازه تصویب معافیت‌ها را داده است. این موضوع را فقط می‌توان مثبت ارزیابی کرد.»

 

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