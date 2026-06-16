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۸ کشته در پی سقوط بمب‌افکن بی-۵۲ آمریکا

۸ کشته در پی سقوط بمب‌افکن بی-۵۲ آمریکا
کد خبر : 1799862
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در پی سقوط بمب‌افکن بی-۵۲ نیروی هوایی ایالات متحده در کالیفرنیا، هر ۸ خدمه آن کشته شدند.

به گزارش ایلنا به نقل رویترز، مقامات نیروی هوایی آمریکا اعلام کردند که یک بمب‌افکن بی-۵۲ استراتوفورترس نیروی هوایی ایالات متحده روزگذشته -دوشنبه- هنگام برخاستن از پایگاه نیروی هوایی ادواردز در جنوب کالیفرنیا سقوط کرد و دچار آتش‌سوزی شد و هر هشت خدمه آن کشته شدند.

«جیمز هیز»،کلنل نیروی هوایی آمریکا، ساعاتی پس از حادثه در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت که این هواپیما هشت موتوره جت که برای حمل طیف وسیعی از بمب‌های هسته‌ای و متعارف ساخته شده بود، در حال انجام یک ماموریت آزمایشی معمول بود که درست پس از برخاستن از زمین، در باند فرودگاه ادواردز سقوط کرد.

بلافاصله پس از حادثه، دود سیاه غلیظی از محل سقوط تا کیلومترها قابل مشاهده بود.

وی اظهار داشت که خدمه این هواپیما شامل غیرنظامیان دولتی، پیمانکاران دولتی و پرسنل نظامی یو می شد.

شرکت بوئینگ، سازنده این هواپیما نیز اعلام کرد که دو نفر از کارکنانش در میان کشته‌شدگان هستند.

 

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