رئیس اطلاعات ترکیه:
توافق ایران و آمریکا مذاکرات دشواری را به دنبال خواهد داشت
رئیس اطلاعات ترکیه، اظهار داشت که توافقی که قرار است بین ایالات متحده و ایران منعقد شود، مذاکرات دشواری را به دنبال خواهد داشت.
به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، «ابراهیم کالین»، رئیس اطلاعات ترکیه، اظهار داشت که توافقی که قرار است بین ایالات متحده و ایران منعقد شود، مذاکرات دشواری را به دنبال خواهد داشت.
کالین گفت که ترکیه از توافق اعلامشده بین واشنگتن و تهران استقبال میکند، اما بر لزوم برخورد محتاطانه با آن تأکید کرد و گفت که مرحله بعدی شاهد مذاکرات دشواری در مورد مسائل اساسی خواهد بود.
کالین توضیح داد که خبر دستیابی به توافق با آسودگی خاطر روبرو شد، اما موضوع هنوز تمام نشده است. او گفت که دوره آینده پر از مذاکرات پیچیدهای خواهد بود که به مسائل اساسی و مورد اختلاف بین دو طرف خواهد پرداخت.
وی افزود که این توافق میتواند گامی مهم در جهت دستیابی به صلح پایدار در منطقه باشد و از کشورها و رهبرانی که در حمایت از روند مذاکرات، به ویژه پاکستان و قطر، نقش داشتند، تقدیر کرد. او همچنین ابراز امیدواری کرد که مرحله بعدی به تقویت ثبات و برقراری صلح پایدار در خاورمیانه کمک کند.