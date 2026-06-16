موافقت آمریکا با طرح ۲۳۵.۹ میلیون دلاری پشتیبانی هوایی کویت
وزارت خارجه آمریکا از موافقت با قرارداد جدید پشتیبانی نظامی به ارزش ۲۵۳.۹ میلیون دلار برای کویت در حوزه هواپیماهای ترابری KC-130J خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از النشره، وزارت خارجه آمریکا در بیانیهای اعلام کرد با یک قرارداد احتمالی برای ارائه خدمات پشتیبانی و تداوم عملیاتی به کویت در ارتباط با هواپیماهای «KC-130J» موافقت کرده است.
بر اساس این بیانیه، ارزش این قرارداد ۲۵۳.۹ میلیون دلار برآورد شده است.
همچنین اعلام شده است که شرکتهای اصلی در این طرح شامل V2X، رولزرویس، Aviation Training Consulting، CAE USA و Doughty خواهند بود.
این توافق در چارچوب همکاریهای نظامی و لجستیکی میان واشنگتن و کویت انجام شده و هدف آن تقویت توان پشتیبانی و نگهداری ناوگان هوایی این کشور عنوان شده است.