حماس از توافق آمریکا و ایران استقبال کرد

به گزارش ایلنا، حماس در این بیانیه ضمن تقدیر از پایداری جمهوری اسلامی ایران و پایبندی آن به حقوق و منافع ملی خود در برابر فشارها و چالش‌ها، تاکید کرد این ایستادگی به ناکام ماندن تلاش‌ها برای تحمیل خواسته‌ها و پیشبرد طرح‌های سلطه‌جویانه در منطقه کمک کرده است.

این جنبش ابراز امیدواری کرد که توافق مذکور گامی در جهت تقویت ثبات منطقه‌ای باشد و آثار مثبتی بر پرونده‌های مختلف منطقه، به ‌ویژه توقف فوری تجاوزات اسرائیل علیه ملت فلسطین در نوار غزه و پایان دادن به حملات و نقض‌های مکرر علیه لبنان و دیگر جبهه‌ها بر جای بگذارد.

حماس همچنین تاکید کرد تا زمانی که رژیم اسرائیل به جنگ نسل‌کشی، گرسنه‌سازی و آوارگی علیه ملت فلسطین ادامه دهد و ریشه‌های اصلی بحران، یعنی اشغالگری و انکار حقوق مشروع ملت فلسطین، مورد رسیدگی قرار نگیرد، امنیت و ثبات واقعی در منطقه محقق نخواهد شد.

جنبش مقاومت اسلامی حماس در پایان بار دیگر بر ضرورت مقابله با اشغالگری و احقاق حقوق ملت فلسطین به عنوان شرط اساسی برقراری امنیت و آرامش پایدار در منطقه تاکید کرد.

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