مقام آمریکایی: قالیباف از سوی رهبر ایران برای مذاکره و امضا اختیار دارد

به گزارش ایلنا، یک مقام ارشد آمریکایی در گفت‌وگو با خبرگزاری رویترز مدعی شد که بر اساس ارزیابی واشنگتن، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی ایران، از سوی رهبر جمهوری اسلامی ایران برای انجام مذاکرات و امضای توافقات مربوط به روند گفت‌وگوها اختیار دارد.

وی در ادامه افزود: آمریکا آماده است در چارچوب توافق، بخشی از دارایی‌های بلوکه‌شده ایران را آزاد کرده و روند کاهش تحریم‌ها را آغاز کند و در مراحل اولیه نیز ممکن است برخی اقدامات محدود انجام دهد.

این مقام آمریکایی همچنین گفت کاهش تحریم‌ها مشروط به انجام اقدامات قابل راستی‌آزمایی و غیرقابل بازگشت از سوی ایران است.

وی افزود واشنگتن انتظار دارد ایران گام‌هایی عملی و قابل بررسی در این مسیر بردارد.

در بخش دیگری از این اظهارات، مقام آمریکایی اعلام کرد که بر اساس توافق میان تهران و واشنگتن، تنگه هرمز برای مدت ۶۰ روز بدون دریافت هزینه باز خواهد بود و این موضوع می‌تواند بخشی از چارچوب توافق نهایی نیز باشد.

در موضوع لبنان نیز این مقام آمریکایی تصریح کرد که خروج اسرائیل از لبنان شرط توافق میان آمریکا و ایران نیست و «اسرائیل حق دارد در برابر هرگونه حمله احتمالی از سوی حزب‌الله از خود دفاع کند».

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