گزارش رسانههای عبری از فشار واشنگتن برای کاهش حضور نظامی اسرائیل در لبنان
گزارش رسانههای اسرائیلی حاکی است معاون رئیسجمهور آمریکا در گفتوگویی با مقامهای تلآویو خواستار کاهش حضور نظامی اسرائیل در لبنان شده است؛ گفتوگویی که به گفته این منابع با تنش همراه بوده است.
به گزارش ایلنا به نقل از النشره، رسانههای عبری به نقل از منابع آگاه گزارش دادند که جیدی ونس، معاون رئیسجمهور آمریکا، در گفتوگویی با بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، خواستار کاهش حضور نظامی این رژیم در لبنان شده است.
شبکه ۱۳ اسرائیل اعلام کرده است که فضای حاکم ب این گفتوگو «تنشآلود» بوده و محور اصلی آن، استقرار نیروهای اسرائیلی در خاک لبنان بوده است.
بر اساس این گزارش، یک مقام اسرائیلی گفته است که تلآویو قصد عقبنشینی از لبنان را ندارد، اما از این پس تمامی عملیاتهای نظامی در این کشور تحت بررسی و ارزیابی دقیقتری قرار خواهد گرفت. این مقام همچنین مدعی شده است که اسرائیل در نتیجه تحولات اخیر و توافق میان واشنگتن و تهران، «متضرر شده است».
در همین حال، شبکه ۱۴ اسرائیل نیز گزارش داده است که دستورالعملهای جدیدی به نیروهای ارتش این رژیم در جنوب لبنان ابلاغ شده که بر اساس آن، استفاده از سلاح تنها در شرایط وجود تهدید «جدی، قریبالوقوع و مشخص» مجاز خواهد بود.
این تحولات در حالی مطرح میشود که گزارشها از تغییر رویکرد برخی بازیگران بینالمللی نسبت به حضور نظامی اسرائیل در لبنان حکایت دارد و همزمان تنشها در مرزهای شمالی فلسطین اشغالی همچنان ادامه دارد.