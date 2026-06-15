به گزارش ایلنا، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، اعلام کرد: «ما یادداشت تفاهم را با ایران امضا کردیم و تنگه هرمز به‌صورت جزئی باز شده است».

او افزود: «تنگه هرمز روز جمعه به‌طور کامل باز خواهد شد.»

ترامپ با اشاره به اینکه این توافق با ایران به نفع منطقه خاورمیانه خواهد بود، تأکید کرد: «ایران هرگز سلاح هسته‌ای نخواهد داشت و این موضوع را پذیرفته است؛ این همان محور اصلی اختلاف بود.»

او در ادامه مدعی شد: «توافقی که اوباما با ایران انجام داد، می‌توانست زمینه ساخت سلاح هسته‌ای را فراهم کند.»

ترامپ افزود: «ما خواهان روابط خوب با ایران هستیم و اگر این امر محقق نشود، به جنگ بازخواهیم گشت و امیدوارم چنین اتفاقی نیفتد.»

وی همچنین گفت: «می‌خواهیم ببینیم چگونه می‌توانیم مناقشه در لبنان را حل‌وفصل کنیم و باید در این زمینه با اسرائیل نیز گفت‌وگو کنیم.»

ترامپ در ادامه اظهار داشت: «ما واقعا می‌خواهیم ببینیم آیا می‌توانیم پرونده لبنان را حل کنیم؛ به نظر می‌رسد این موضوع هیچ‌گاه پایان نمی‌یابد و نباید هم کار سختی باشد. باید گفت‌وگویی کوتاه با حزب‌الله انجام دهیم.»

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