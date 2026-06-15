۱۳ شهید و زخمی در شبانه روز گذشته در غزه
وزارت بهداشت فلسطین در غزه اعلام کرد که در شبانه روز گذشته ۷ شهید و ۶ زخمی به بیمارستانهای این باریکه منتقل شدند.
به گزارش ایلنا به نقل از المسیره، وزارت بهداشت فلسطین در غزه امروز -دوشنبه- اعلام کرد که ۷ شهید و ۶ مجروح در ۲۴ ساعت گذشته به بیمارستانهای نوار غزه منتقل شدند.
این وزارتخانه اعلام کرد: «از زمان اعلام آتشبس در ۱۱ اکتبر ۹۹۲ نفر به شهادت رسیده و ۳ هزار و ۱۴۴ تن زخمی شدند».
این وزارتخانه همچنین گزارش داد که از زمان آغاز تجاوزات رژیم صهیونیستی به غزه از اکتبر۲۰۲۳ تاکنون ۷۳ هزار و ۳ نفر در این باریکه به شهادت رسیدند درحالی که ۱۷۳ هزار و ۲۵۲ تن نیز مجروح شدند.