۱۳ شهید و زخمی در شبانه روز گذشته در غزه

به گزارش ایلنا به نقل از المسیره، وزارت بهداشت فلسطین در غزه امروز -دوشنبه- اعلام کرد که ۷ شهید و ۶ مجروح در ۲۴ ساعت گذشته به بیمارستان‌های نوار غزه منتقل شدند.

این وزارتخانه اعلام کرد: «از زمان اعلام آتش‌بس در ۱۱ اکتبر ۹۹۲ نفر به شهادت رسیده و ۳ هزار و ۱۴۴ تن زخمی شدند».

این وزارتخانه همچنین گزارش داد که از زمان آغاز تجاوزات رژیم صهیونیستی به غزه از اکتبر۲۰۲۳ تاکنون ۷۳ هزار و ۳ نفر در این باریکه به شهادت رسیدند درحالی‌‌ که ۱۷۳ هزار و ۲۵۲ تن نیز مجروح شدند.

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