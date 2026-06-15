قدردانی عون از گنجاندن لبنان در توافق ایران و آمریکا برای پایان دادن به جنگ
رئیس جمهور لبنان از دستیابی ایران و آمریکا به یک یادداشت تفاهم استقبال کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از النشره، «جوزف عون»، رئیس جمهور لبنان در واکنش به توافق ایران و آمریکا، اعلام کرد که با اهتمام و دقت اعلام تفاهمی که امریکا و ایران به آن دست یافتند و در آن بر توقف فعالیتهای نظامی و تنش در منطقه از جمله لبنان تاکید شده است، را پیگیری کرده است.
در این راستا عون از احترام به جایگاه و ویژگیهای خاص لبنان که در این یادداشت تفاهم آمده و اعلام اینکه ثبات و امنیت لبنان بخش جدایی ناپذیر از هرگونه تلاش جدی برای تحکیم ثبات در منطقه است قدردانی کرد.
وی با اشاره به فداکاریها و بار سنگینی که لبنانیها در دوره اخیر متحمل شدند، اعلام کرد که ملت لبنان به ویژه مردم مناطقی که مورد تجاوزات و ویرانی قرار گرفتند و عزیزان و معیشت و منازل خود را از دست دادند، امروز میخواهند که این تفاهمات به اقدامات عملیای منجر شود که به چرخه خشونت پایان میدهد و مرحلهای از ثبات و امنیت و بهبود و بازسازی را بنا مینهد.
رئیس جمهور لبنان در ادامه از تمامی کشورها و نهادهایی که در دستیابی به این یادداشت تفاهم کمک کردند و تمامی کسانی که با توجه به درکشان از میزان رنجهایی که لبنانیها طی ماههای گذشته متحمل شدند، برای گنجاندن لبنان در تلاشهای جاری برای پایان دادن به تنش و توقف اعمال نظامی در جبهههای مختلف تلاش کردند، قدردانی کرد.