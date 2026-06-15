انتظار داریم ویتکاف و کوشنر در آینده نزدیک به مسکو سفر کنند

به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، «سرگئی لاوروف»، وزیر خارجه روسیه، گفت که که در مورد درگیری‌های جاری در اوکراین با «الکساندر لوکاشنکو»، رئیس جمهور بلاروس، گفت‌وگو کرده است.

لاوروف همچنین گفت: «ما انتظار داریم ویتکاف و کوشنر ( رئیس جمهور آمریکا) نمایندگان در آینده نزدیک به روسیه سفر کنند».

وزیر خارجه روسیه در رابطه با حضور سفرای سه کشور اروپایی در وزارت خارجه روسیه گفت که سفرای سه کشور عضو اتحادیه اروپا در جلسه خود در وزارت خارجه روسیه چیز جدیدی ارائه نکردند، اما این کشورها اصرار دارند که خدمات خود را به عنوان میانجی ارائه دهند.

دیپلمات ارشد روس افزود: «اروپایی‌ها به اشتباه معتقدند که می‌توانند به مسکو اولتیماتوم بدهند».

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