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کرملین:

ترامپ به پوتین گفت که آماده کمک کردن به پایان دادن به درگیری‌ها در اوکراین است

ترامپ به پوتین گفت که آماده کمک کردن به پایان دادن به درگیری‌ها در اوکراین است
کد خبر : 1799383
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مشاور سیاست خارجی کرملین، گفت که ‌رئیس جمهور آمریکا، ‌به ‌رئیس جمهور روسیه، گفت که پایان دادن به درگیری در اوکراین حیاتی است و او آماده کمک به این امر است.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، «یوری اوشاکوف»، مشاور سیاست خارجی کرملین، گفت که «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا، ‌به «ولادیمیر پوتین»، رئیس جمهور روسیه، گفت که پایان دادن به درگیری در اوکراین حیاتی است و او آماده کمک به این امر است.

اوشاکوف‌ گفت این دو رهبر ۵۵ دقیقه با هم صحبت کردند.

‌اوشاکوف در اظهاراتی که در وب‌سایت کرملین منتشر شد، به خبرنگاران گفت: «در مورد درگیری اوکراین، دونالد ترامپ بار دیگر تأکید کرد که توقف خصومت‌ها حیاتی است.»

وی با اشاره به اجلاس کشورهای صنعتی گروه ۷ که این هفته در تفرجگاه اویان فرانسه برگزار می‌شود، افزود: «او گفت که آماده است با شرکای اروپایی و کی‌یف، از جمله در مذاکرات در اجلاس گروه ۷، اقدام کند.»

 

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