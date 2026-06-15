خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

استقبال عربستان از توافق میان ایران و آمریکا‌

استقبال عربستان از توافق میان ایران و آمریکا‌
کد خبر : 1799375
لینک کوتاه کپی شد.

عربستان از توافق میان ایران و آمریکا‌ استقبال کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از العربیه، عربستان از توافق میان ایران و آمریکا‌ استقبال کرد. 

وزارت خارجه پادشاهی عربی سعودی با استقبال از دستیابی توافق آمریکا و ایران اعلام کرد، از آغاز مذاکرات میان دو طرف طی ۶۰ روز آینده حمایت می‌کند.

این وزارت‌خانه با قدردانی از تلاش‌های میانجی‌گری پاکستان و قطر، بر اهمیت بازگرداندن امنیت و آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز تأکید کرد.

ریاض همچنین ابراز امیدواری کرد این روند به تقویت صلح و امنیت منطقه و جهان منجر شود.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی