استقبال عربستان از توافق میان ایران و آمریکا‌

به گزارش ایلنا به نقل از العربیه، عربستان از توافق میان ایران و آمریکا‌ استقبال کرد.

وزارت خارجه پادشاهی عربی سعودی با استقبال از دستیابی توافق آمریکا و ایران اعلام کرد، از آغاز مذاکرات میان دو طرف طی ۶۰ روز آینده حمایت می‌کند.

این وزارت‌خانه با قدردانی از تلاش‌های میانجی‌گری پاکستان و قطر، بر اهمیت بازگرداندن امنیت و آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز تأکید کرد.

ریاض همچنین ابراز امیدواری کرد این روند به تقویت صلح و امنیت منطقه و جهان منجر شود.

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