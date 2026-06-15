استقبال عربستان از توافق میان ایران و آمریکا
عربستان از توافق میان ایران و آمریکا استقبال کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از العربیه، عربستان از توافق میان ایران و آمریکا استقبال کرد.
وزارت خارجه پادشاهی عربی سعودی با استقبال از دستیابی توافق آمریکا و ایران اعلام کرد، از آغاز مذاکرات میان دو طرف طی ۶۰ روز آینده حمایت میکند.
این وزارتخانه با قدردانی از تلاشهای میانجیگری پاکستان و قطر، بر اهمیت بازگرداندن امنیت و آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز تأکید کرد.
ریاض همچنین ابراز امیدواری کرد این روند به تقویت صلح و امنیت منطقه و جهان منجر شود.