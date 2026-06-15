به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، چین اعلام کرد که امیدوار است همه طرف‌ها به گزینه صلح در خاورمیانه متعهد باشند.

‌وزارت خارجه چین اعلام کرد که از دستیابی به یادداشت تفاهم میان ایران و آمریکا با هدف پایان دادن به جنگ استقبال می‌کند.

ا‌ین وزارتخانه افزود: «امیدواریم همه طرف ها به گزینه صلح از طریق گفتگو و مذاکره پایبند باشند.»

ا‌ین بیانیه افزود: «امیدواریم یادداشت تفاهم میان واشنگتن و تهران همان طور که برنامه ریزی شده امضا شود. بازگشایی تنگه هرمز به نفع کشورهای منطقه و جامعه بین الملل است.»

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