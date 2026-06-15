کشته شدن دو خلبان پاکستانی در پی سقوط هواپیمای آموزشی نیروی هوایی این کشور

به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، یک بیانیه رسمی امروز -دوشنبه- اعلام کرد که دو خلبان پس از سقوط یک هواپیمای آموزشی نیروی هوایی پاکستان در شمال غربی این کشور کشته شدند.

«محسن نقوی»، وزیر کشور پاکستان، ضمن تایید کشته شدن دو خلبان اعلام کرد که سه نفر دیگر نیز در اثر سقوط هواپیما در استان خیبر پختونخوا زخمی شده‌اند.

خلبانان کشته شده به نام‌های کاپیتان قاسم و کاپیتان طلحه شناسایی شدند.

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