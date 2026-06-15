خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

کشته شدن دو خلبان پاکستانی در پی سقوط هواپیمای آموزشی نیروی هوایی این کشور

کشته شدن دو خلبان پاکستانی در پی سقوط هواپیمای آموزشی نیروی هوایی این کشور
کد خبر : 1799341
لینک کوتاه کپی شد.

سقوط هوایپمای آموزشی نیروی هوایی پاکستان، دو کشته و ۳ زخمی بر جای گذاشت.

به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، یک بیانیه رسمی امروز -دوشنبه- اعلام کرد که دو خلبان پس از سقوط یک هواپیمای آموزشی نیروی هوایی پاکستان در شمال غربی این کشور کشته شدند.

«محسن نقوی»، وزیر کشور پاکستان، ضمن تایید کشته شدن دو خلبان اعلام کرد که سه نفر دیگر نیز در اثر سقوط هواپیما در استان خیبر پختونخوا زخمی شده‌اند.

خلبانان کشته شده به نام‌های کاپیتان قاسم و کاپیتان طلحه شناسایی شدند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی