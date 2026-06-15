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اسقبال دوحه از یادداشت تفاهم ایران و آمریکا

اسقبال دوحه از یادداشت تفاهم ایران و آمریکا
کد خبر : 1799329
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نخست وزیر قطر با انتشار پیامی ضمن اسقبال از یادداشت تفاهم میان ایران و آمریکا از تلاش‌ها پاکستان و سایر میانجیگران قدردانی کرد.

به گزارش ایلنا به نقل تاس، «محمد بن عبدالرحمن آل ثانی»، نخست‌وزیر و وزیر خارجه قطر، ضمن اسقبال از یادداشت تفاهم میان ایران و ایالات متحده  از تلاش‌های پاکستان و تمامی طرف‌هایی که در فراهم کردن بسترهای مناسب برای این تفاهم نقش داشتند، صمیمانه قدردانی و بر امیدواری دوحه نسبت به حضور طرف‌ها در مذاکرات پیش رو با روحیه مثبت و سازنده تاکید کرد.

نخست وزیر قطر تاکید کرد که کشورش از این تلاش‌ها و تمام تلاش‌هایی که با هدف تقویت امنیت و ثبات در سطوح منطقه‌ای و بین‌المللی از طریق گفت‌وگو و روش‌های مسالمت‌آمیز انجام می‌شود، حمایت خواهد کرد.

 

 

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