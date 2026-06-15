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الحکیم خواستار حرکت منطقه به سوی صلح پایدار شد

الحکیم خواستار حرکت منطقه به سوی صلح پایدار شد
کد خبر : 1799321
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رهبر جریان حکمت ملی عراق از توافق میان ایران و آمریکا استقبال و ابراز امیدواری کرد که این توافق گامی برای برقراری صلح دائم باشد.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «سید عمار الحکیم»، رهبر جریان حکمت ملی عراق امروز -دوشنبه- از توافق میان جمهوری اسلامی ایران و آمریکا استقبال کرد.

براساس بیانیه دفتر الحکیم، وی از تلاش کشورهای میانجیگر به ویژه پاکستان و قطر که زمینه اعلام موافقت طرفین برای توافق نقش داشتند، تقدیر کرد.

الحکیم ابراز امیدواری کرد که این گام، آغازی برای پایان درگیری‌ها در منطقه و برقراری صلح دائم باشد.

 

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