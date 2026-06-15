الحکیم خواستار حرکت منطقه به سوی صلح پایدار شد
رهبر جریان حکمت ملی عراق از توافق میان ایران و آمریکا استقبال و ابراز امیدواری کرد که این توافق گامی برای برقراری صلح دائم باشد.
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «سید عمار الحکیم»، رهبر جریان حکمت ملی عراق امروز -دوشنبه- از توافق میان جمهوری اسلامی ایران و آمریکا استقبال کرد.
براساس بیانیه دفتر الحکیم، وی از تلاش کشورهای میانجیگر به ویژه پاکستان و قطر که زمینه اعلام موافقت طرفین برای توافق نقش داشتند، تقدیر کرد.
الحکیم ابراز امیدواری کرد که این گام، آغازی برای پایان درگیریها در منطقه و برقراری صلح دائم باشد.