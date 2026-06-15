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استقبال اسپانیا از توافق میان ایران و آمریکا

استقبال اسپانیا از توافق میان ایران و آمریکا
کد خبر : 1799311
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وزیر خارجه اسپانیا با استقبال از توافق میان ایران و آمریکا از تلاش‌‌های میانجیگران در این زمینه را ستود.

به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، «خوزه مانوئل آلبارس»، وزیر اسپانیا خارجه، در واکنش به توافق ایران و آمریکا گفت که از تلاش‌های میانجیگران تشکر می‌کنم.

آلبارس در پستی در پلتفرم ایکس گفت: «من از اعلام توافق بین ایالات متحده و ایران استقبال و از میانجیگران به خاطر تلاش‌هایشان تشکر می‌کنم. ناوبری آزاد و ایمن از طریق تنگه هرمز ضروری است».

وی افزود که «گفت‌وگو و مذاکره می‌تواند مسائل معوقه را حل کند و آتش‌بس را از جمله در لبنان تضمین کند».

 

 

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