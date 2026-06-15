مشتاقانه منتظر پایان این جنگ پرهزینه هستیم

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «‌آنتونیو کاستا»، رئیس شورای اروپا، از اعلام توافق ایران و آمریکا استقبال کرده و افزوده‌ که این اتحادیه آماده است تا در تدوین استراتژی «صلح پایدار» مشارکت کند.

کوستا گفت: «من مشتاقانه منتظر پایان این جنگ پرهزینه و احیای کامل آزادی دریانوردی در تنگه هرمز هستم.»

وی افزود: «اکنون باید سلاح‌ها کنار گذاشته شوند و اختلافات مهم باید با روش‌های مسالمت‌آمیز و مطابق با قوانین بین‌المللی حل و فصل شوند.»

انتهای پیام/