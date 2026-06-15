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واکنش رئیس شورای اروپا به تفاهم ایران و آمریکا:

مشتاقانه منتظر پایان این جنگ پرهزینه هستیم

مشتاقانه منتظر پایان این جنگ پرهزینه هستیم
کد خبر : 1799303
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رئیس شورای اروپا، از اعلام توافق ایران و آمریکا استقبال کرده و افزوده‌ که این اتحادیه آماده است تا در تدوین استراتژی «صلح پایدار» مشارکت کند.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «‌آنتونیو کاستا»، رئیس شورای اروپا، از اعلام توافق ایران و آمریکا استقبال کرده و افزوده‌ که این اتحادیه آماده است تا در تدوین استراتژی «صلح پایدار» مشارکت کند.

کوستا گفت: «من مشتاقانه منتظر پایان این جنگ پرهزینه و احیای کامل آزادی دریانوردی در تنگه هرمز هستم.»

وی افزود: «اکنون باید سلاح‌ها کنار گذاشته شوند و اختلافات مهم باید با روش‌های مسالمت‌آمیز و مطابق با قوانین بین‌المللی حل و فصل شوند.»

 

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