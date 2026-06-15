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کالاس:

توافق واشنگتن-تهران می‌تواند نشان‌دهنده یک پیشرفت باشد

توافق واشنگتن-تهران می‌تواند نشان‌دهنده یک پیشرفت باشد
کد خبر : 1799291
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مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، گفت که توافق واشنگتن-تهران می‌تواند نشان‌دهنده یک پیشرفت باشد.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «کایا کالاس»، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، گفت که توافق واشنگتن-تهران می‌تواند نشان‌دهنده یک پیشرفت باشد. 

کالاس گفت: «وزرای امور خارجه اتحادیه اروپا امروز در مورد چگونگی تعامل نزدیک در مرحله بعدی بحث خواهند کرد.»

وی افزود: «ما از همه طرف‌ها می‌خواهیم که به حاکمیت و تمامیت ارضی لبنان احترام بگذارند و آتش‌بس واقعی را اجرا کنند.»

کالاس افزود: «اولویت، اجرای سریع و کامل توافقی است که باید امکان بازگشایی فوری تنگه هرمز را فراهم کند.»

 

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