کالاس:
توافق واشنگتن-تهران میتواند نشاندهنده یک پیشرفت باشد
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، گفت که توافق واشنگتن-تهران میتواند نشاندهنده یک پیشرفت باشد.
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «کایا کالاس»، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، گفت که توافق واشنگتن-تهران میتواند نشاندهنده یک پیشرفت باشد.
کالاس گفت: «وزرای امور خارجه اتحادیه اروپا امروز در مورد چگونگی تعامل نزدیک در مرحله بعدی بحث خواهند کرد.»
وی افزود: «ما از همه طرفها میخواهیم که به حاکمیت و تمامیت ارضی لبنان احترام بگذارند و آتشبس واقعی را اجرا کنند.»
کالاس افزود: «اولویت، اجرای سریع و کامل توافقی است که باید امکان بازگشایی فوری تنگه هرمز را فراهم کند.»