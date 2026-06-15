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استقبال اردوغان از تفاهم حاصل‌شده میان ایران و آمریکا

استقبال اردوغان از تفاهم حاصل‌شده میان ایران و آمریکا
کد خبر : 1799290
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رئیس‌جمهور ترکیه با انتشار پیامی از یادداشت تفاهم ایران و آمریکا استقبال کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، «رجب طیب اردوغان»، رئیس جمهور ترکیه، در پستی در حساب کاربری خود در شبکه‌های اجتماعی، در مورد یادداشت تفاهم میان تهران و واشنگتن واکنش نشان داد.

اردوغان گغت: «یادداشت تفاهم حاصل شده بین ایالات متحده و ایران، تحولی مهم برای تحکیم صلح و ثبات در منطقه ماست و من با کمال میل از آن استقبال می‌کنم».

وی اظهار داشت: «ضروری است که در دوره منتهی به امضای توافق، از اظهارات و اقدامات تحریک‌آمیزی که می‌تواند تنش‌ها را تشدید کند، خودداری شود و در عین حال نسبت به هرگونه تلاش بالقوه برای تضعیف آن هوشیار باشیم».

رئیس جمهور ترکیه افزود: «من از رهبری ایالات متحده و ایران به خاطر تلاش‌هایشان در دستیابی به این نتیجه، از پاکستان به خاطر نقش میانجیگری برجسته‌اش و همچنین از حمایت قطر و عربستان سعودی از ابتکارات دیپلماتیک در این زمینه قدردانی می‌کنم».

 

 

 

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