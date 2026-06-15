به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، «رجب طیب اردوغان»، رئیس جمهور ترکیه، در پستی در حساب کاربری خود در شبکه‌های اجتماعی، در مورد یادداشت تفاهم میان تهران و واشنگتن واکنش نشان داد.

اردوغان گغت: «یادداشت تفاهم حاصل شده بین ایالات متحده و ایران، تحولی مهم برای تحکیم صلح و ثبات در منطقه ماست و من با کمال میل از آن استقبال می‌کنم».

وی اظهار داشت: «ضروری است که در دوره منتهی به امضای توافق، از اظهارات و اقدامات تحریک‌آمیزی که می‌تواند تنش‌ها را تشدید کند، خودداری شود و در عین حال نسبت به هرگونه تلاش بالقوه برای تضعیف آن هوشیار باشیم».

رئیس جمهور ترکیه افزود: «من از رهبری ایالات متحده و ایران به خاطر تلاش‌هایشان در دستیابی به این نتیجه، از پاکستان به خاطر نقش میانجیگری برجسته‌اش و همچنین از حمایت قطر و عربستان سعودی از ابتکارات دیپلماتیک در این زمینه قدردانی می‌کنم».

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