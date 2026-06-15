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تلگراف:‌ ترامپ شخصا متن تعهد هسته‌ای ایران را بازنویسی کرده است

تلگراف:‌ ترامپ شخصا متن تعهد هسته‌ای ایران را بازنویسی کرده است
کد خبر : 1799265
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روزنامه تلگراف گزارش داد رئیس‌جمهور آمریکا، شخصا در بازنویسی بخش‌هایی از متن مربوط به تعهدات ایران درباره مواد غنی‌شده هسته‌ای نقش داشته است.

به گزارش ایلنا، روزنامه بریتانیایی تلگراف در گزارشی ادعایی نوشت دونالد ترامپ به‌صورت مستقیم در اصلاح و بازنویسی بخش‌هایی از متن توافق مرتبط با تعهدات ایران درباره مواد غنی‌شده هسته‌ای و فرآیند نابودی آن‌ها دخالت داشته است.

این روزنامه به نقل از یک مقام در دولت آمریکا گزارش داد: «در ابتدا نسبت به پذیرش این بندها از سوی ایرانی‌ها خوش‌بین بودیم، اما مشخص نبود که آیا در نهایت آن را خواهند پذیرفت یا نه. اکنون به مرحله‌ای رسیده‌ایم که از متن نهایی رضایت داریم.»

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که به نوشته تلگراف، توافق اخیر میان تهران و واشنگتن همچنان در مرحله نهایی‌سازی جزئیات و تنظیم دقیق مفاد اجرایی قرار دارد.

 

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