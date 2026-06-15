وزیر خارجه پاکستان: از توافق ایران و آمریکا استقبال میکنیم
وزیر خارجه پاکستان ضمن استقبال از توافق میان ایران و آمریکا، این تفاهم را نشانهای از پیروزی دیپلماسی بر تقابل و عاملی برای تقویت ثبات و اعتماد در اقتصاد جهانی توصیف کرد.
به گزارش ایلنا، اسحاقدار، وزیر خارجه پاکستان، در واکنش به توافق میان جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده اعلام کرد اسلامآباد از این تفاهم خوشحال است و آن را یک پیشرفت مهم در مسیر کاهش تنشهای بینالمللی میداند.
وی تاکید کرد این توافق نشاندهنده قدرت دیپلماسی پایدار و اراده جمعی کشورها برای انتخاب گفتوگو به جای رویارویی است.
وزیر خارجه پاکستان همچنین افزود این تحول میتواند پیام مثبتی برای جامعه جهانی ارسال کند و به تقویت اعتماد و ثبات در بازارهای بینالمللی، بهویژه برای کشورهای در حال توسعه که بیشترین آسیب را از بیثباتی منطقهای میبینند، کمک کند.
اسحاقدار با اشاره به نقش اسلامآباد در روند تحولات اخیر گفت پاکستان در این مدت با طرفهای مختلف در ارتباط بوده و همواره بر خویشتنداری و استفاده از مسیر دیپلماسی تأکید داشته است.