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نیویورک‌تایمز:

توافق آمریکا و ایران شامل توقف عملیات در همه جبهه‌ها از جمله لبنان است

توافق آمریکا و ایران شامل توقف عملیات در همه جبهه‌ها از جمله لبنان است
کد خبر : 1799233
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روزنامه نیویورک‌تایمز به نقل از منابع آگاه از مفاد توافق میان ایران و آمریکا گزارش داد این توافق، توقف کامل عملیات نظامی در تمامی جبهه‌ها از جمله لبنان و همچنین بازگشایی فوری تنگه هرمز را در بر می‌گیرد.

به گزارش ایلنا، روزنامه نیویورک‌تایمز به نقل از مقام‌هایی که به پیش‌نویس توافق میان ایران و آمریکا دسترسی داشته‌اند، اعلام کرد این توافق طرفین را ملزم می‌کند تمامی عملیات نظامی در جبهه‌های مختلف، از جمله لبنان، متوقف شود و تنگه هرمز نیز فورا بازگشایی شود.

بر اساس این گزارش، آمریکا در چارچوب این توافق متعهد شده است روند رفع محاصره دریایی را بلافاصله آغاز کند، در مقابل ایران نیز اقدام به پاکسازی مین‌های کارگذاری‌شده در تنگه هرمز خواهد کرد.

در بخش دیگری از این گزارش آمده است که همزمان با تحولات مربوط به توافق، حمله اخیر اسرائیل به بیروت باعث بروز اختلاف و تردید در میان مقامات ایرانی درباره نحوه واکنش شده و فضای تصمیم‌گیری در تهران را تحت تأثیر قرار داده است.

نیویورک‌تایمز همچنین به نقل از منابع خود نوشت محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در تماس با طرف قطری اعلام کرده بود ایران در واکنش به حمله به بیروت قصد انجام اقدام نظامی علیه رژیم صهیونیستی را دارد و احتمال تعویق در امضای توافق نیز مطرح شده است.

با این حال، به نوشته این روزنامه، دونالد ترامپ در این مقطع وارد رایزنی‌ها شده و از تهران خواسته است در تصمیم خود تجدیدنظر کند؛ در مقابل وعده داده است که با امضای توافق، حملات اسرائیل علیه لبنان متوقف خواهد شد.

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