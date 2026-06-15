آکسیوس: سازوکار اجرای توافق با ایران بر پایه «پرداخت در برابر اجرا» طراحی شده است
یک رسانه آمریکایی به نقل از مقامهای واشنگتن گزارش داده است که چارچوب توافق با ایران بر اساس اصل «پرداخت در برابر اجرا» و تعهدات متقابل تنظیم شده و هرگونه اقدام اقتصادی آمریکا منوط به تحقق کامل تعهدات طرف مقابل خواهد بود.
به گزارش ایلنا، وبسایت آکسیوس در گزارشی به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی نوشت سازوکار اجرای توافق میان واشنگتن و تهران بهگونهای طراحی شده که اقدامات طرفین بهصورت مرحلهای و مشروط پیش برود.
بر اساس این گزارش، اصل حاکم بر این توافق، «پرداخت در برابر اجرا» است؛ به این معنا که هرگونه امتیاز اقتصادی یا مالی از سوی آمریکا تنها در صورت اجرای تعهدات ایران عملی خواهد شد.
این مقام آمریکایی تاکید کرده است که ایالات متحده در این چارچوب، آزادسازی داراییهای بلوکهشده ایران را به پیشرفت و اجرای کامل تعهدات مندرج در توافق مشروط کرده است.
به نوشته آکسیوس، هدف از این رویکرد، ایجاد سازوکار نظارتی و جلوگیری از اجرای یکطرفه تعهدات در مراحل اولیه توافق عنوان شده است.